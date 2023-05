Homem que divulgou cenas de sexo com mulher na internet é indiciado em MG

Um homem de 25 anos foi indiciado por divulgar vídeos íntimos com cena de sexo em redes sociais, sem autorização da vítima, uma mulher de 27 anos, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta-feira (19/5). O crime aconteceu no município de Brasilândia de Minas, região Noroeste do estado.