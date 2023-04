Homem que matou esposa a facadas é condenado a 20 anos de prisão

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que apontou a tese de que o réu agiu em razão do término do relacionamento e acertou várias vezes a região da cabeça da vítima com uma faca.

O julgamento no fórum da comarca do Alto Paranaíba aconteceu nessa segunda-feira (17/4) e o homem era apontado como autor de feminicídio agravado pelo motivo fútil.

O homicídio aconteceu no dia 7 de agosto de 2022 no Bairro Nossa Senhora de Fátima. O casal havia se desentendido na parte da tarde e o homem saiu de casa.

Com medo, a vítima, Valda Helena, se trancou no quarto. Porém o homem voltou à residência, bêbado, e conseguido entrar no quarto. A mulher fugiu, mas foi alcançada pelo então marido e acabou morta com vários golpes de faca.

O homem só foi preso no dia seguinte. Ele estava escondido dentro da casa da mãe.