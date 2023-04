Homem que matou irmão em briga por camisa e boné é preso

Um jovem de 22 anos, suspeito de matar o irmão a facadas durante uma briga por uma camiseta e um boné, em novembro de 2022, foi preso em Três Rios, no Rio de Janeiro , nesse domingo (16/4). Ele era considerado foragido da Justiça.

O homicídio aconteceu no Bairro Nossa Senhora de Lourdes no dia 9 de novembro do ano passado. Toda a cena foi presenciada pelo pai dos rapazes, de 48 anos. Ele relatou para a Polícia Militar (PMMG) que estava em casa assistindo um programa de televisão quando escutou os irmãos discutindo.

A vítima reclamou que o irmão estava usando uma blusa e um boné que seriam dele. A discussão virou uma briga, com socos e pontapés, segundo a polícia.

O autor, então, foi até a cozinha da casa e pegou uma faca atacou o irmão, que ainda tentou fugir correndo pela rua. No entanto, a vítima caiu e morreu na calçada.

Cinco meses depois do crime, o suspeito foi encontrado por policiais militares na casa de parentes, no Bairro Vila Isabel, no endereço localizado no Rio de Janeiro. A corporação teria recebido uma denúncia do paradeiro dele.

O jovem foi encaminhado para a delegacia de Três Rios, onde permanece à disposição da Justiça.