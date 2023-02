Homem que morreu prensado por ônibus é sepultado em Montes Claros

Será sepultado, no final da tarde desta terça-feira (28/2), no Cemitério Bonfim, em Montes Claros, no Norte de Minas, o corpo do músico Davidson Lima Oliveira, de 33 anos. Ele morreu na tarde de segunda-feira (27), ao ser prensado enquanto fazia a manutenção de um ônibus.

Davidson era uma pessoa conhecida em Montes Claros (413 mil habitantes). Ele era produtor musical tecladista da banda “Asus”. Também organizava viagens de turismo, feitas com o próprio ônibus que ele dirigia. Leia: Homem que consertava ônibus morre esmagado O velório de Davidson, realizado na Funerária Avelar, reuniu centenas de pessoas, incluindo muitos jovens e músicos, amigos da vítima. O acidente que matou o músico aconteceu no Bairro São Judas. De acordo com Corpo de Bombeiros (CBMMG), Davidson estava debaixo do ônibus quando o veículo cedeu e caiu sobre ele. Leia: Ônibus usa área de escape do Anel Rodoviário de BH Não foi esclarecido qual o serviço estava sendo feito no ônibus quando ocorreu o acidente.