Homem que queimou ex-mulher cantava quando o corpo foi carbonizado

Marcelo Ribeiro Martins, preso por matar e queimar a ex- mulher na porta de casa, teria cantado que “se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”, enquanto o corpo era carbonizado. A descoberta veio com a investigação da Polícia Civil, que finalizou o inquérito do caso, que aconteceu em Uberlândia. Um amigo do assassino foi preso por ajuda na queima da vítima.

De acordo com o delegado chefe do 9º Departamento de Polícia Civil, Marcos Tadeu, a música cantada por Martins demonstra que a motivação dele era o ciúme, pois não aceitava o fim do casamento e nem que ela seguisse outro relacionamento.

No dia do crime, ele esperava que a vítima, Ana Gabriela Gomes, de 18 anos, fosse buscar o filho do casal na casa da mãe dele, no bairro Shopping Park, zona sul da cidade. Quando ela pegava a criança, após uma discussão, ele a surpreendeu, a asfixiou e, com ela desacordada, a golpeou 14 vezes. Ele usou duas facas no ataque, pois a primeira se quebrou.

Morta, ela foi levada para fora da casa, onde seria queimada. Marcelo teve ajuda de um amigo para ocultar o cadáver. “A parte do amigo seria no atear fogo na vítima e conseguir materiais inflamáveis para acelerar o processo de combustão”, disse o delegado Marcos Tadeu.

Marcelo Ribeiro Martins vai responder pelo crime de feminicídio e, com o amigo, também foi indiciado por ocultação de cadáver.

Assassino e vítima tiveram um relacionamento de dois anos.