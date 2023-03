Homem que roubava celulares e notebooks de estudantes é preso em BH

Um homem, de 38 anos, suspeito de roubar celulares de estudantes, foi preso por volta de meia-noite desta segunda-feira (27/3), depois de ter denunciado por uma vítima, um estudante, de 14 anos. De acordo com a polícia, o homem agia na região Centro-Sul de Belo Horizonte e já teria furtado 30 aparelhos.

O estudante contou à Polícia Militar, que tinha saído da aula, no Colégio Claretiano, no Bairro de Lourdes, quando foi abordado por um homem, que lhe perguntou onde poderia pegar o Move. O estudante informou o ponto.

Depois disso, o estudante entrou na Avenida Amazonas, mas não percebeu que estava sendo seguido. Na altura do número 590, o homem voltou a se aproximar dele e contou que dentro de sua mochila havia R$ 9 mil em dinheiro.

A vítima ficou desnorteada, principalmente porque o homem começou a falar que estava com pressa, pois tinha de ir a um hospital, onde sua filha estaria internada.

Em seguida o homem falou para que ele não fizesse alarde e que deveria caminhar até a Rua Tupis. Ao entrar nesta rua, o suspeito tomou o celular do adlescente. Em seguida, perguntou se a vítima teria uma folha de papel.Quando o estudante abriu a mochila para pegar o papel, o homem viu um notebook e também roubou o equipamento.

Após o furto, o homem ainda disse ao estudante que ele deveria ir até a avenida e apontou para uma lixeira dizendo que a vítima poderia encontrar seus pertences lá.O adolescente obedeceu e, ao retornar, não encontrou nada na lixeira, quando resolveu pedir a ajuda da PM.

O Serviço de Inteligência da Polícia Militar foi acionado e identificou que somente neste ano de 2023, outros 13 casos semelhantes haviam sido registrados na região.

De posse da descrição do suspeito, os policiais iniciaram uma busca e conseguiram localizar o o homem na Rua São Paulo, em frente ao número 784, no Centro. Ele foi preso. Na delegacia de Plantão, levantou-se que outras 17 pessoas tinham sido vítimas do mesmo modus operandi, praticado pelo mesmo suspeito.