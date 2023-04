Homem que se passava por policial civil para roubar veículos é preso

Um homem de 34 anos foi preso, em flagrante, por crime de coação, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O suspeito, que se passava por policial civil, também é investigado por 14 furtos de veículos mediante fraude e foi preso após intimidar uma das vítimas que denunciou o roubo de seu carro à polícia.

O homem vinha agindo, segundo as investigações, há pelo menos seis meses. Ele se apresentava como policial civil lotado no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), oferecendo serviços e veículos através de aplicativo de relacionamento.

O golpe do falso policial consistia em travar um diálogo com as vítimas e marcar alguns encontros. Dessa forma, o suspeito ludibriava os envolvidos, até conseguir subtrair os veículos deles.

A denúncia sobre a apropriação indevida do veículo que levou à prisão do suspeito foi feita no início da semana passada. Os policiais iniciaram levantamento e conseguiram encontrar o homem, que foi preso nessa quinta-feira (30/3). Depois de prestar depoimento, ele foi levado para o sistema prisional.

O último veículo furtado por ele foi encontrado no dia seguinte, sendo que um outro homem também foi preso por receptação, já que comprou o veículo roubado.