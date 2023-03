Homem que tentou defender neta de feminicídio é morto em Belo Horizonte

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa terça-feira (14/3) pelo crime de homicídio qualificado de outro de 56 anos no bairro João Pinheiro, Região Noroeste de Belo Horizonte

A chefe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Letícia Gamboge, afirmou: “Essa trágica história tem como pano de fundo, mais uma vez, a violência contra a mulher . Ele (suspeito) não se conformava com o fim do relacionamento e insistia em retomar sua relação com a vítima do feminicídio tentado. Quando o avô dela veio a intervir, acabou sendo vitimado com diversas pauladas”.

O crime

De acordo com a 6ª Delegacia Especializada de Homicídios Noroeste do DHPP, no dia 4 de março, o autor do crime foi até a casa de Paulo Vieira para conversar com ele. Chegando lá, a vítima estava acompanhada de sua neta, e o suspeito iniciou uma tentativa de reatar o relacionamento conturbado, que tinha acabado no carnaval , por causa de agressões físicas de ambas as partes.

Diante da recusa da neta em reatar o relacionamento, o avô decidiu ir para um bar com a mulher. O agressor comprou uma lata de cerveja em outro estabelecimento próximo e usou o objeto para golpear a cabeça da mulher, que perdeu os sentidos momentaneamente. Por causa das agressões, o homem foi expulso do bar pelo dono do local e outras pessoas que estavam no local.

Depois, o agressor retornou com um objeto de madeira em mãos, deixando a vítima da tentativa de feminicídio com medo. O avô se dirigiu ao homem armado para resolver o conflito amigavelmente, quando foi atingido com o objeto na cabeça e morreu no local. Assustada, a mulher fechou a porta do estabelecimento, mas não foi o suficiente para parar o agressor, que arrombou a porta. A neta se defendeu com uma garrafa de cerveja.

A investigação sobre o caso durou dez dias, até que o suspeito foi preso na tarde da última na região da Delegacia Especializada de Homicídios Noroeste, no bairro Alípio de Melo, em Belo Horizonte. A Polícia Civil suspeita que o homem havia fugido para Congonhas, na Região Central de Minas Gerais

Não é a primeira vez

A neta de Paulo Vieira não é a primeira a sofrer agressões por parte do suspeito. O homem tem cinco medidas protetivas de urgência contra ele, vindas de três mulheres diferentes. Todas as vítimas são ex-namoradas, sendo a terceira a vítima da tentativa de feminicídio.