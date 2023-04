Homem reage a tentativa de assalto e atira contra criminosos em BH

Uma tentativa de assalto terminou com os dois assaltantes baleados na noite desse sábado no Anel Rodoviário, bairro Dom Cabral, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, pai e filho estavam saindo de um festival de pipa quando dois homens armados anunciaram o assalto e entraram no carro com a família.

Uma testemunha contou para a polícia que estava no Anel e parou a moto no acostamento para colocar uma capa de chuva quando viu um carro fazendo "zigue-zague" na pista antes de parar num canteiro. Ela ainda afirmou que conseguiu ver dentro do veículo uma pessoa dando um golpe mata-leão em outra.

Logo que o carro parou, uma criança saiu de dentro do veículo gritando e pedindo ajuda. O menino, de 7 anos, explicou que ele e o pai foram assaltados e que o pai conseguiu pegar a arma dos assaltantes e atirar neles.

Ainda segundo testemunhas, o homem logo saiu do carro, com as mãos sujas de sangue, parou o trânsito e pediu para as pessoas chamarem a polícia.

Quando a polícia chegou ao local da ocorrência, os militares encontraram um suspeito baleado em estado grave e outro já sem vida. Um revólver calibre 38 também foi encontrado dentro do carro. O pai e a criança já haviam ido embora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte de um dos assaltantes e encaminhou o outro para o Hospital João XXIII. Ele está em estado grave e sob escolta policial.

A polícia conseguiu contato com o dono do carro que disse estar no interior de Minas e que vendeu o veículo para um amigo.

A ocorrência foi passada para a Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi conduzido.