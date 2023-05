Homem recebe golpes de machadinha ao pedir para vizinho abaixar som

Um homem foi agredido com golpes de machadinha, na segunda (15), pelo vizinho após pedir para ele abaixar o volume do som de casa, em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas. O caso foi divulgado somente nesta quarta-feira (16) pela Polícia Militar.

Adolescente é morto a tiros em área de disputa pelo tráfico de drogas A vítima, de 46 anos, foi agredida por três homens que estavam no local. Ele sofreu dois cortes na cabeça e um na orelha. O caso aconteceu por volta de meio-dia. O morador do Bairro Jadir Marinho foi até a casa do vizinho, pedir para ele abaixar o volume do som. Mas o trio não gostou do pedido e começou a agredir o vizinho. Após as agressões, os três fugiram e não foram localizados. Moradores da região socorreram o homem agredido, que foi encaminhado ao hospital. O estado da saúde não foi informado, mas a instituição informou que o paciente ficou em observação.