Homem sai da cadeia, furta moto e é preso de novo

Um homem saiu da cadeia e, logo em seguida, foi preso novamente por furtar uma moto em Governador Valadares, no último sábado (20/5), no Vale do Rio Doce.

Conforme informações da Polícia Militar (PMMG), o indivíduo, de 33 anos, alegou que furtou a motocicleta para voltar para casa, em Aimorés.

“Com a difusão da placa do veículo furtado e suas características na rede de rádio, de imediato as viaturas iniciaram o patrulhamento na tentativa de localizar”, informou a PM.

Ele foi detido pelo Grupo Especial de Policiamento Ambiental (GEPAM) em um posto de gasolina na BR-381.

Os militares encontraram o suspeito após o dono de uma empresa perceber a falta da moto e de um HD que armazenava as imagens da câmera de segurança e R$ 100 do caixa.

Segundo a PMMG e a GEPAM, ele teria confessado o crime e alegado que o dinheiro teria sido utilizado para comprar drogas . O HD foi jogado em uma lixeira logo depois da ação.

Ele foi preso em flagrante e levado até a delegacia de polícia do município.