Homem sai de casa para comprar remédio e é morto a tiros

Um homem, de 41 anos, foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (4/5) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada por moradores do bairro Canadá, que escutaram os disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local do crime. Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo.

Uma mulher, que se apresentou como companheira do homem, contou à polícia que ele saiu de casa para comprar remédios na farmácia.

Enquanto esperava o companheiro voltar, ela foi avisada por vizinhos que ele tinha sido morto e foi até o local para confirmar.

Ela ainda informou que o marido era usava crack, mas disse que não sabia sobre dívidas do homem com traficantes da região. A mulher também não revelou quem a avisou sobre o homicídio.

Como a mulher não apresentou nenhum documento oficial da vítima, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) como não identificado.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.