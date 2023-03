Homem sai para encontrar amigo e é morto a tiros

Um homem, de 29 anos, morreu a tiros após sair para encontrar amigo na noite dessa segunda-feira (7/3), no bairro Jaqueline, na Região Norte de BH.

Moradores escutaram os disparos e acionaram a Polícia Militar. No local, a vítima estava caída ao solo sobre uma motocicleta em frente a um local conhecido como “Casa da Piscina”.

O Samu foi acionado e confirmou a morte.

O caseiro do estabelecimento contou aos policiais que o homem esteve no local cerca de duas horas antes do crime. Conversou com o amigo, saiu e voltou um tempo depois, momento em que três homens desceram de um carro e disparam tiros.

Os assassinos então entraram no veículo e fugiram em alta velocidade. Câmeras de segurança da região flagraram o momento da fuga.

O carro foi abandonado em uma rua do bairro. Ainda de acordo com a PM, o carro tem queixa de furto em janeiro deste ano.

A companheira da vítima contou aos militares que o homem saiu de casa dizendo que ia encontrar um amigo e que nunca se envolveu com “nada de errado”. Ela também não soube apontar quem podem ser os autores do crime.

O homem foi baleado no peito, rosto, costas e braços. O corpo foi levado pelo rabecão. A Polícia Civil investiga o caso.