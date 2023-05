Homem se afoga em lago no Sul de Minas

Um homem de 44 anos morreu ao se afogar no Lago dos Encantos, em Boa Esperança, no Sul de Minas Gerais, na madrugada deste domingo (30/4). A vítima morava em Barbacena e estava acampando com os amigos.

Os companheiros da vítima contaram aos militares do Corpo de Bombeiros que estavam dormindo quando ouviram o barulho de uma pessoa debatendo na água. Quando se aproximaram da margem do lago, foram informados por um segundo grupo que se tratava de seu amigo. Eles tentaram lançar uma corda para ajudar a vítima, mas não tiveram sucesso . O homem submergiu e não foi mais visto.

De acordo com os bombeiros, o local não possuía nenhuma visibilidade. Durante a manhã, os militares mergulharam e encontraram o corpo.