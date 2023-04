Homem sobrevive ao ficar 20 minutos submerso em lagoa na Grande BH

Um homem de 45 anos sobreviveu depois de ficar cerca de 20 minutos submerso em uma lagoa no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . O resgate foi feito na tarde desta quinta-feira (6/4) pelo Corpo de Bombeiros

Conforme a corporação, o homem teve uma parada cardiorespirtória e foi conduzido ao Hospital Risoleta Neves.

A reportagem tentou contato com o hospital para obter uma atualização do estado de saúde da vítima, mas as ligações não foram atendidas.