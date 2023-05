Homem suspeito de assaltar três locais diferentes de BH é preso

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, no último dia 10 de maio, um homem, de 38 anos, suspeito de furtar objetos de valor de uma casa no Bairro Castelo, em Belo Horizonte. O crime ocorreu no feriado do dia 1º de maio.

De acordo com as investigações conduzidas pela 1ª Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo, dois indivíduos invadiram essa residência na parte da noite, enquanto outro criminoso ficou do lado de fora para dar cobertura.

Os criminosos furtaram objetos de valor, dentre eles, jóias e relógios, no valor aproximado de R$ 200 mil e fugiram do local em um Volkswagem Fox. Alguns dos pertences furtados, como bolsas, bebidas e perfumes foram recuperados, mas as jóias não foram encontradas.

Leia também: Assalto no BH Shopping: após um ano, suspeitos não foram identificados O homem, de 38 anos, segue preso e, segundo as apurações da Polícia Civil, ele também teria participação em um roubo a um banco, no Barreiro, na Região Oeste de BH, ocorrido em janeiro deste ano, e também um furto a uma casa lotérica, no Bairro Veneza, em abril.