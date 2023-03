Homem suspeito de assassinato é preso em João Monlevade

Um homem foi preso nessa quinta-feira (16/3) suspeito de homicídio ocorrido no dia 7 de março, em João Monlevade, na Região Central de Minas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, um homem de 43 anos, foi morta com dois tiros na cabeça e tórax.

Equipes da delegacia responsável por investigar o crime tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança de um comércio na região, o que possibilitou analisar a movimentação do suspeito.

Os policiais verificaram que o homem aguardou a vítima chegar até um local ermo para fazer os disparos.

As investigações apontam que motivação para o homicídio é um desacordo comercial, ocorrido em 2022, quando o suspeito ameaçou a vítima de morte.

De acordo com a equipe que investiga o caso, a colaboração da população foi fundamental para a rápida apuração do crime, visto que forneceu informações importantes para a identificação do suspeito.