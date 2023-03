Homem suspeito de estuprar as filhas é preso em BH

Um homem de 46 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra suas duas filhas, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na última sexta-feira (24/3), no bairro Jardim dos Comerciários, em Belo Horizonte

As investigações tiveram início em setembro de 2019, quando a denúncia foi registrada por uma das vítimas, então com 16 anos. Segundo depoimentos à polícia, o pai cometia abusos sexuais contra a jovem, desde quando ela tinha apenas nove anos. Ela revelou sua situação quando percebeu que a irmã, de 14 anos, em 2019, também poderia estar sofrendo abusos, após tentativa de importunação por parte do pai. A polícia, desde então, atuou na apuração do caso. Leia também: Metrô de BH: nova gestão impede entrada de sindicato em pátio de manutenção

Com a conclusão do inquérito, o Poder Judiciário deu início à ação penal que culminou na condenação criminal e a expedição do mandado de prisão preventiva, nesta sexta-feira, a equipe da Depca realizou levantamentos e efetuou a prisão do suspeito.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata