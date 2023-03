Homem tenta aplicar golpe em agência do Banco do Brasil e termina preso

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu, na manhã desta sexta-feira (10/3), um homem que tentou aplicar um golpe em uma pessoa com trantornos psicológicos, em uma agência do Banco do Brasil, em Lagoa Santa, Região Metropolitana de BH.

O suspeito tentava realizar um empréstimo em nome da vítima, alegando que seria seu tio, o que não era verdade. Ao perceberem o golpe, as funcionárias do banco acionaram a PMMG.

O homem então ficou extremamente agressivo e, segundo a polícia militar, apresentava risco à integridade de todos no interior da agência. Com a confusão, a gerente do banco permitiu que os clientes entrassem para na unidade a fim de ficarem inacessíveis ao homem.

Chegando ao local, a PMMG fez a contenção e prisão do suspeito, que foi encaminhado à Polícia Judiciária.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil (PCMG) e com o Banco do Brasil e aguarda retorno para a atualização da matéria.