Homem transporta droga em ônibus e chora ao ser abordado pela PM

Um homem, de 23 anos, foi preso pela Polícia Militar em um ônibus com destino a Nanuque, no Vale do Mucuri, com cinco tabletes de cocaína. Durante a abordagem, ele estava muito nervoso e começou a chorar . A prisão aconteceu no Anel Rodoviário, em BH, na noite desse sábado (4/3).