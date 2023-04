Homem usa molho de pimenta para cometer assassinato no interior de Minas

De acordo com a Polícia Militar, um homem, de 27 anos, estava sentado em uma calçada, quando a vítima chegou e começou a lhe provocar. Segundo a PM, a vítima o agrediu com socos e o mordeu.

Em um primeiro momento, o homem resolveu deixar o local. Contudo, a vítima o seguiu e continuou a agredir o rapaz, inclusive dando tapas no rosto dele.

Após as agressões, o homem foi em casa, pegou uma faca e voltou até o local onde a vítima estava. Quando chegou perto, jogou molho de pimenta nos olhos da vítima, que caiu no chão. Na sequência, o esfaqueou três vezes. A vítima morreu no local.

Logo após o crime, o assassino fugiu do local. Os policiais conversaram com testemunhas que relataram a mesma história. Com as informações, os PMs começaram a procurar pelo autor do crime.