Homem vai proteger a mãe em festa de aniversário e é morto por primo

Um homem, de 27 anos, foi assassinado a facadas pelo próprio primo, de 28, em uma festa de aniversário no Bairro São Geraldo, em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava com a mãe em uma festa de aniversário, quando o primo chegou alterado e com indícios de que estava embriagado. O primo começou a discutir com algumas pessoas que estavam na festa, inclusive com a mãe da vítima. Ao ver o bate-boca, segundo a PM, a vítima interveio, e os dois começaram a brigar. Durante a confusão, o primo sacou um canivete e acertou a vítima seis vezes. O Samu foi acionado, mas não conseguiu reanimar o rapaz. Logo após o crime, o suspeito fugiu de moto. Ele ainda não foi localizado. De acordo com a PM, antes de ir para a festa, ele estava bebendo e já tinha discutido com um vizinho.