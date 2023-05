Homens são presos suspeitos de furtar 1.300 formas de concretagem de obra

Dois homens, um de 29 e outro de 30 anos, foram presos em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os suspeitos faziam parte de um grupo criminoso que furtava formas para concretagem de edificações, e poderão responder pelos crimes de furto e associação criminosa.

Os criminosos levaram cerca de 1.300 peças, somando o valor aproximado de R$ 1 milhão. Dentre os objetos furtados, havia placas e formas de alumínio. As operações envolviam funcionários de uma empresa de construção civil, em uma obra no bairro Santa Maria. As investigações duraram cerca de três meses, e foram indiciados seis integrantes do grupo.

As diligências foram conduzidas pelos agentes da 2ª Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo. Os policiais apuraram que os integrantes da quadrilha tinham funções específicas distribuídas entre si, recrutando funcionários de construtoras, principalmente vigias e seguranças da obra. As operações aconteciam durante a noite e em finais de semana.

Os criminosos simulavam uma situação em que o vigia abandonava o posto de trabalho, se ausentando por algumas horas. Neste período, os envolvidos, que pegavam a chave do portão com o guarda, realizavam o carregamento do material. O material furtado era vendido com preços abaixo da cotação de mercado, com valor de sucata. Foram identificados dois locais que recebiam os materiais. No curso das apurações, foram localizadas cerca de quatro toneladas de painéis furtados de duas outras construtoras.

*Estagiária sob supervisão