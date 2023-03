Homens tentam entrar com 101 buchas de maconha em presídio

A Polícia Penal flagrou dois detentos que tentavam entrar com 101 buchas de maconha na Penitenciária de Muriaé na tarde desta segunda-feira (20/3).

Segundo o Boletim de Ocorrência do caso, os policiais receberam informações de que a dupla teria engolido a droga . Os detentos voltavam para a Penitenciária após serem beneficiados com a saída temporária.

Com as informações, os policiais penais levaram a dupla para passar pelo exame de raio-x. Nele ficou detectada a presença das drogas no estômago dos detentos:

Um deles carregava 65 buchas de maconha; o outro engoliu 36 buchas da droga.

Ambos foram presos, novamente, e levados para a Delegacia da cidade, onde serão novamente investigados.

Outro caso na região

Este caso de Muriaé é mais um em que tentam entrar com drogas em uma Penitenciária. Em dezembro do ano passado, uma professora foi flagrada com algumas buchas de maconha dentro da roupa na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora.

Na ocasião, ela disse para os policiais que tinha sido ameaçada por um dos detentos. Com medo, ela entrou com as drogas. As câmeras da Penitenciária flagraram o momento em que a professora entregou as buchas de maconha a um detento.

Os policiais penais esperaram a droga chegar ao destino final, que era uma cela no andar superior do Pavilhão 1. Um faxineiro também foi coagido para participar do esquema e levar a droga para a cela.