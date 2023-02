Homens usam motocicletas para roubar celulares no Barreiro

Uma modalidade de roubo, que já se tornou habitual, em que dois homens armados usando uma motocicleta atacam uma vítima e roubam dinheiro, documentos, cartões de crédito e bancário e, principalmente celulares. Pelo menos quatro pessoas foram vítimas desse tipo de crime, na noite de quarta-feira (22/2), no Barreiro de Baixo, zona oeste de Belo Horizonte.

As vítimas foram surpreendidas na porta de uma lanchonete, na rua Alcindo Vieira, por onde passavam dois homens de moto, por volta de 19h30.

O garupa estava armado e anunciou o assalto, tomando os celulares das vítimas. Em seguida, a moto saiu em alta velocidade.

Quando estavam atendendo a essa ocorrência, PMs receberam dois novos chamados. Eram de outras duas vítimas, que estavam próximas do local do primeiro assalto, contando que também tiveram os celulares roubados, da mesma forma.

O caso foi encaminhado para a Delegacia do Barreiro. Os ladrões ainda não foram encontrados. As polícia civil e militar seguem no encalço dos assaltantes.