Hospital da Unimontes amplia coleta de leite humano em Montes Claros

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a amamentação exerce papel fundamental na vida dos bebês, que, nos primeiros seis meses de vida, devem receber exclusivamente o aleitamento materno, sem nenhuma complementação. Essa importância do leite materno é destacada na maternidade do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

Com atendimento gratuito, bancado 100% pelo Sistema Único de Saúde, o Hospital da Unimontes conta um com posto de coleta do leite humano, destinado aos recém-nascidos cujas mães têm dificuldades para amamentar.

De acordo com números divulgados pelo hospital, em 2022, o posto-coleta recebeu 642,92 litros de leite humano, com um crescimento de 15,3% em relação à quantidade registrada em 2021 (563,08 litros). No ano passado, a unidade contou com 256 mães doadoras cadastradas.

Os estoques do posto de coleta da unidade hospitalar ajudam a salvar vidas. Pois, a adoação de leite materno é fundamental para ampliar as chances de recuperação de bebês prematuros e/ou de baixo peso que internados em Unidades de Terapia (UTI) Neonatais, s, além de proporcionar um desenvolvimento mais saudável por toda a vida.

Em 2022, 266 recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HUCF atendidos com o leite materno recebido no posto de coleta do hospital, registrando um aumento de 22,9% em relação a 2021.

Rede de bancos de leite humano

O Hospital da Unimontes integra a Rede de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR),uma iniciativa do Ministério da Saúde que consiste em uma ação estratégica de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. As ações envolvem coleta, processamento e distribuição de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso que não podem ser alimentados pelas próprias mães, além de atendimento para apoio e orientação para o aleitamento materno.

A rBLH-BR reúne 222 bancos de leite humano presentes todos estados brasileiros, com 217 postos de coleta. Com essa estrutura de atendimento, destaca o Ministério da Saúde, “o Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo, sendo referência internacional por utilizar estratégias que aliam baixo custo e alta qualidade e tecnologia”.

Doação do Rotary

Em janeiro, o posto de coleta de leite materno do Hospital da Unimontes recebeu uma doação de freeze e de 96 potes de 300 ml cada, feita pelo Rotary Clube Montes Claros Leste.

O freezer e os potes doados servirão para a captação, recolhimento e armazenamento de leite humano e de mães doadoras para bebês prematuros ou de baixo peso que não podem ser alimentados pelas suas mães.

A doação foi efetivada em solenidade realizada no Hospital Universitário, com as presenças dos representantes do Rotary, do reitor da Unimontes, Wagner de Paulo Santiago e do vice-reitor da instituição, Dalton Caldeira Rocha. O freezer e os potes foram adquiridos com recursos da Fundação Rotária Internacional.

Na oportunidade, a presidente do Rotary Montes Claros Leste, Felicidade Tupinambá, salientou que, anualmente, a Fundação Rotária Internacional lança editais para que os rotarianos possam encaminhar projetos com demandas da comunidade a serem apoiados pela instituição. Lembrou que, recentemente, tomou conhecimento de que o posto de coleta do HUCF reivindicava mais um freezer para aumentar sua capacidade de atendimento.

“Não pensamos duas vezes em apresentar o projeto para aquisição do equipamento junto à Fundação Rotária para tal sua relevância. E fomos prontamente atendidos”, relatou Felicidade Tupinambá. Ela destacou o material doado vai permitir a ampliação do atendimento às mães e aos recém-nascidos.

Por sua vez, o reitor da Unimontes, professor Wagner de Paulo Santiago, agradeceu ao Rotary Clube Montes Claros Leste pela doação e pelo “bonito gesto” em favor da humanização do atendimento do Hospital Universitário.

Serviço:

Querm quiser se tornar doadora do Posto de Coleta de Leite Humano do HUCF, ligar para os telefones: (38) 3224-8314 ou 3224-8329.