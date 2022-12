Ibovespa fecha em queda de 0,87% em sessão com baixa liquidez

O Ibovespa – índice de referência do mercado acionário brasileiro – fechou o pregão com queda de 0,87%, a 108.737 pontos.

A sessão foi marcada pelo volume de negociação reduzido em função do feriado prolongado nos Estados Unidos e na Europa nesta segunda-feira (26).

Investidores também seguem avaliando o cenário político brasileiro e aguardam a definição dos últimos nomes da equipe ministerial do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que tomará posse no próximo domingo (1º).

O dólar teve alta de 0,83% e fechou em R$ 5,21.

De acordo com especialistas ouvidos pela Reuters, o movimento da moeda norte-americana seguiu o esperado para o fim do ano.

Segundo Anilson Moretti, chefe de câmbio da HCI Invest, o fluxo estrangeiro segue positivo.

“A liquidez esta semana vai ser mais baixa do que as anteriores por causa dos feriados e recessos de fim de ano. Mas, o fluxo estrangeiro está positivo e acima do normal para dezembro, o que é um bom sinal para que o real se valorize. O fluxo estrangeiro deve continuar nesse sentido no mês que vem”, disse.

*Com informações da Reuters