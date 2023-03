Identificada adolescente que fez ameaças de atentado e mortes em escola

Uma adolescente, de 14 anos, foi identificada pela Polícia Civil de Montes Claros, no Norte do estado, como sendo a responsável pela criação de um perfil nas redes sociais, por meio do qual fez ameaças de um possível atentado à Escola Estadual Américo Martins. Nas postagens, a menina também ameaçava de morte o diretor e o vice-diretor da instituição de ensino de Montes Claros.

Segundo o delegado Bruno Rezende da Silveira, que coordenou as investigações, a primeira publicação feita pela adolescente foi no último dia 21. A partir da denúncia feita pela direção da escola, o setor de inteligência da Polícia Civil foi acionado.

Neste trabalho, os policiais conseguiram a identificação da adolescente, que é aluna da escola ameaçada. Ela foi, então, convidada a comparecer à delegacia da cidade. Chegou acompanhada da mãe, e assumiu ter criado o perfil e realizado as postagens.

Segundo a adolescente, a motivação para criar o perfil e fazer as ameaças foi um desejo de vingança, por ter sido reprovada no ano anterior. Além disso, ela alegou que odiava a escola por não conseguir se integrar.

Ela postou imagens de armas de fogo no perfil social e contou que não tinha as armas e que as imagens foram retiradas de anúncios na internet. Foram feitas buscas na residência da menina, mas nenhuma arma foi localizada.

“O ato infracional cometido pela adolescente irá tramitar na 4ª Delegacia de Polícia Civil e, assim que finalizado, será encaminhado para a Vara de Infância e Juventude em Montes Claros”, informou o delegado Bruno.