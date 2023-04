Identificados autores de assassinato ocorrido no Carnaval no interior de MG

O inquérito sobre um homicídio duplamente qualificado ocorrido na madrugada do domingo de Carnaval (19/2), em Senador Firmino, na Zona da Mata, está praticamente concluído pela Polícia Civil, que conseguiu identificar os dois suspeitos, de 27 e 48 anos. Os dois são acusado de matar um homem de 53 anos. O primeiro está foragido e o segundo foi preso.

Segundo o delegado Diego Candian Alves, a vítima, que seria atleta de lutas marciais, teria separado uma briga entre duas mulheres, uma delas, companheira do suspeito de 48 anos.

A briga aconteceu na Praça Raimundo Barros Carneiro e, ao tentar separar a confusão, o lutador teria acertado um soco no rosto da mulher. Os dois suspeitos entraram na briga, que logo foi encerrada com a chegada da Polícia Militar.

Os suspeitos saíram do local e retornaram com um revólver. O homem de 27 anos deu dois tiros na direção da vítima, acertando um deles. O homem foi socorrido, no entanto, morreu antes de chegar ao hospital.

Os suspeitos fugiram em seguida. Nas investigações, depois de colher depoimentos, o delegado solicitou à justiça, a prisão preventiva dos dois. O suspeito de 48 anos já estava preso por tráfico de drogas. O de 27 anos está foragido.