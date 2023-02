Idosa é encontrada morta com golpes de martelo e faca em BH

Uma idosa, de 74 anos, foi morta dentro de casa, no bairro Minaslandia, Região Norte de BH, na noite dessa quinta-feira (16/2).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada pelo filho, de 55 anos, com ferimentos na cabeça e uma perfuração no abdômen. A Polícia recolheu uma faca e um martelo, usados no crime.

O filho informou aos militares que a mãe morava sozinha e que, na noite de ontem, foi até o imóvel fazer uma visita quando estranhou o fato de a porta da sala estar aberta.

A casa, segundo o filho, estava revirada e com objetos no chão, mas ele não soube dizer se algo foi levado, já que não morava com a mãe.

O homem ainda informou que a mulher não gostava de fazer transações online e que sempre tinha dinheiro em casa. Ele também relatou que a mãe contratou dois homens para um serviço de pedreiro há pouco tempo.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo da idosa foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, ninguém foi preso.