Idosa e jovem ficam feridas, e cão morre durante ataque de abelhas em MG

Um ataque de abelhas nesta terça-feira (28/2), no município de Lagoa da Prata , na região Centro-Oeste de Minas, deixou um idosa de 88 anos e uma jovem, de 22, feridas. Um cão, que também foi atacado, morreu no local.

Acionado às 9h14, o Corpo de Bombeiros compareceu ao endereço situado nas proximidades da Praça Olinto Pinto Ribeiro para a captura dos insetos, que, conforme os militares, estariam atacando populares e animais no centro da cidade.

No local, os bombeiros se depararam com uma grande quantidade de abelhas sobrevoando o imóvel e os moradores do lado de fora, sendo que um deles informou onde estava a colmeia de abelhas.