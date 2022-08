Capinópolis: idosa infartada é encaminhada pelo Arcanjo ao HC/UFU

Idosa infartada foi encaminhada ao HC/UFU pela aeronave dos Bombeiros/Samu

Capinópolis, Minas Gerais. Uma idosa de 78 anos foi encaminhada ao Hospital das Clínica da Universidade Federal de Uberlândia no início da tarde desta quarta-feira (31.ago.22), pela aeronave Arcanjo dos Bombeiros/Samu.

A idosa, identificada com Iolanda Resende, que foi diagnosticada com sintomas de infarto agudo do miocárdio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por volta de 12h. Dona Iolanda foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Capinópolis, e após exames, teve de ser encaminhada à Uberlândia.

Segundo apurado pelo Tudo Em Dia, o estado de saúde da idosa no momento do embarque era estável.