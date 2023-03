Idoso de 70 anos é preso por tentar matar homem de 38 anos, em BH

Um idoso de 70 anos foi preso após atirar em um homem de 38 anos, nesse domingo (5/3) . De acordo com o boletim de ocorrência, o fato aconteceu no bairro Nova Esperança, na Região Noroeste de Belo Horizonte . A motivação do crime segue sendo apurada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).