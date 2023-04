Idoso de 73 anos atira no pescoço de vizinho durante briga por som alto

Uma briga entre vizinhos por causa de som alto terminou com um homem, de 32 anos, baleado no pescoço. O caso aconteceu na noite desse sábado (22/4), em Aimorés, na Região do Rio Doce.

O principal suspeito do crime é um idoso de 73 anos, que teve um desentendimento com a vítima horas antes do crime. De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado chamou os militares na tarde de sábado por conta do barulho na casa do vizinho, que se recusava a reduzir o som alto.

Leia: Homem para ônibus no Barreiro, ataca PM e é baleado

Testemunhas relatam que, depois de os policiais terem ido embora, a vítima foi tirar 'satisfação' com o idoso. Irritado, ele teria atirado uma pedra na casa do suspeito e feito ameaças com uma faca na mão.

Ele foi baleado no portão da casa do idoso. O tiro acertou o pescoço do homem, que ainda conseguiu caminhar até a casa do irmão para pedir socorro. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O idoso está foragido e segue sendo procurado pela polícia. Na casa dele, foram encontradas munições de calibre 32 e 38.