Idoso de 78 anos se forma e emociona ao comemorar com a mãe, de 98

Um idoso de 78 anos protagonizou um momento emocionante em Varginha, no Sul de Minas Gerais. Após se formar em um curso técnico, ele saiu, ainda de beca e com o canudo da formatura em mãos, para comemorar com a mãe, de 98 anos. Um vídeo do momento, publicado pela neta do homem, viralizou nas redes sociais.