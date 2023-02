Idoso é agredido e roubado por pedreiro e fica inconsciente

Um idoso , de 67 anos, foi agredido com vários socos por um pedreiro e dois ajudantes na tarde dessa quarta-feira (22/02) no bairro Borboleta, em Juiz de Fora.

O idoso teve de ir até um supermercado próximo e pedir ajuda para moradores do bairro. Enquanto aguardava o atendimento, ficou inconsciente por causa das lesões.

Ao ser levado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) da cidade, ficou constatado que o idoso teve lesões no olho direito, na testa e fratura no nariz.

Depois do atendimento médico foi que o idoso conseguiu falar com os policiais militares. Ele contou que a discussão começou por causa do valor do serviço do pedreiro. Segundo a vítima, ao chegar na obra, o pedreiro cobrou um preço maior do que tinha sido acertado. Ao recusar fazer o pagamento, o homem foi agredido e teve o celular roubado.

Vítima tinha feito B.O

De acordo com a Polícia Militar, a vítima já tinha registrado um boletim de ocorrência na terça-feira (21/02). Na ocasião, alegou que foi ameaçado pelo pedreiro e obrigado a trabalhar com ele.

Segundo informações da PM, o pedreiro foi contratado por meio de um site. Ele já foi identificado, mas até agora não foi localizado. Os ajudantes do pedreiro também não foram encontrados.