Idoso é preso por injúria racial no Sul de MG: ‘Não gosto de preto’

Um idoso de 69 anos foi preso por injúria racial nessa segunda-feira (6/2), em Estiva, no Sul de Minas Gerais. A vítima, um homem de 33 anos, contou que estava tentando ajudar o idoso quando foi agredido verbalmente.

O rapaz contou à polícia que estava de bicicleta quando encontrou o idoso deitado no chão, na porta de um bar, passando mal. Aparentemente, ele estava tendo uma convulsão, por isso o rapaz decidiu ajudá-lo.

Após alguns minutos, o senhor retomou a consciência e começou a agredir o homem verbalmente com palavras de cunho racista. "Não gosto de preto", disse o idoso que, segundo a polícia, estava com sintomas de embriaguez.

A vítima estava acompanhada de uma mulher , que presenciou o crime e filmou um vídeo que mostra o momento das agressões. O homem ainda acionou a polícia, que fez buscas e encontrou o idoso na casa de um amigo, no Bairro Lagoa, próximo do local onde o crime aconteceu.

O idoso negou o crime, mas acabou preso em flagrante por injúria. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e depois para o presídio de Pouso Alegre.

Iago Almeida / Especial ao EM

Injúria Racial

No dia 11 de janeiro deste ano, foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um projeto de lei que retira a menção à raça e etnia do item específico do Código Penal (art. 140), que passa a se limitar a contextos de “religião, idade ou deficiência”, e insere novo artigo na Lei de Crimes Raciais (Nº 7.716/89), citando “raça, cor ou procedência nacional” como modalidades do racismo , e definindo pena de multa e prisão de dois a cinco anos.

Antes, o Código Penal previa punição de um a três anos de cadeia para esses crimes, além da multa. A nova legislação se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em outubro de 2022, equiparou a injúria racial ao racismo, tornando-a um crime inafiançável e imprescritível, além de aumentar a punição nos casos de injúria, dobrar a pena se o crime for cometido por duas ou mais pessoas e adicionar agravantes no caso de ocorrência em eventos esportivos ou artísticos e/ou para finalidade humorística (injúria racial coletiva).

Onde denunciar

Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTFobia e Intolerâncias Correlatas (Decrin) – Avenida Barbacena, 288, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG.

Demais municípios: Delegacia de Polícia Civil mais próxima.

Disque 100 (Direitos Humanos)

Disque 181 (Disque Denúncia Unificado – DDU)