Idoso é suspeito de estuprar menino com deficiência mental em Minas

Um idoso de 69 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) acusado de estuprar um menino de 12 com deficiência mental em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Conforme a PM, o garoto foi atraído até a casa do suspeito – que é vizinho da vítima – na última segunda-feira (20/2), com a promessa de ganhar uma pipa.

Em depoimento aos militares, a avó disse que o neto relatou todo o ocorrido. O idoso inicialmente teria tocado o corpo do menino e, na sequência, violentado-o sexualmente. Após ouvir o relato, a avó denunciou o caso à PM.

Durante as diligências de busca, os militares, com auxílio de testemunhas, encontraram o suspeito na casa do filho. Questionado, ele negou o crime, mas, mesmo assim, foi preso e levado para a 6ª Delegacia da Polícia Civil.

O adolescente foi conduzido até o hospital, onde foram colhidos materiais para realização da perícia.