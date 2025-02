Idoso morre afogado no Rio Tijuco em Canápolis

Homem desapareceu após entrar no Rio Tijuco, no município de Canápolis

No início da noite desta quinta feira, 20 de fevereiro, o Segundo Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado, tendo em vista que um idoso de aproximadamente 67 teria desaparecido após entrar no Rio Tijuco para se refrescar no município de Canápolis.

Segundo informação de testemunhas, o idoso teria ido até uma fazenda com amigos para realizarem alguns trabalhos no local. Após, o idoso teria entrado na beirada do rio para se refrescar, porém ele começou a submergir nas águas. Os amigos que estavam próximos tentaram ajudá-lo porém sem sucesso.

Assim que foi acionado, os bombeiros de imediato encaminharam uma guarnição de mergulhadores ao local para atendimento da ocorrência. O local fica na região da fazenda Córrego do Retiro no município de Canápolis, a cerca de 32 km de Ituiutaba.

No local, com uso de lanternas os bombeiros iniciaram as buscas no leito e nas margens do rio Tijuco, porém por estar muito escuro mão localizaram a vítima. No início da manhã desta sexta feira, 21 de fevereiro, os mergulhadores do corpo de bombeiros deram continuidade aos trabalhos de buscas, sendo que o corpo da vítima foi encontrado no início da tarde, cerca de 1 km abaixo do local onde ele teria entrado.

Após a localização do corpo, a perícia da polícia civil foi acionada, assim como o serviço funerário.

O Corpo de Bombeiros alerta: jamais entre em rios, represas e lagos sem a devida proteção.

