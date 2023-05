Idoso sai de casa para vender alimentos e está desaparecido há 4 dias

No dia 18 de maio, Donizete Giffoni disse aos familiares e vizinhos que iria para a cidade vender legumes e queijos, informou o boletim de ocorrências. Ele saiu por volta das 10h, vestindo uma camiseta azul-clara, boné, calça jeans e botinas.

Após horas sem retornar para a casa, a filha de Donizete registrou a ocorrência do desaparecimento. O Corpo de Bombeiro iniciou as buscas no domingo (21), com o apoio de cães e drones.