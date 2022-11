IFTM disponibiliza 145 vagas para pós-graduação em Uberlândia e Uberaba

Entrada do IFTM em Uberaba — Foto: IFTM Uberaba/Divulgação

O Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) disponibilizou 145 vagas para cursos de pós-graduação para os campi de Uberlândia e Uberaba. As inscrições para o processo seletivo estão abertas e os candidatos devem se inscrever até o dia 8 de dezembro. Veja abaixo como se inscrever.

De acordo com IFTM, as vagas estão distribuídas conforme os cursos:

Lato sensu

Curso Vagas Campus Gestão, Supervisão e Orientação Escolar 30 Uberlândia Centro Controle de Qualidade em Processos Alimentícios 35 Uberlândia Ensino de Ciências e Matemática 40 Uberlândia Saneamento Ambiental 25 Uberaba

Para todos os cursos, o candidato deve ter diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em uma das áreas relacionadas ao curso.

Segundo o instituto, os cursos de especialização têm carga horária de 400 horas. Destas, 360 horas de aula e 40 para realização de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Todos são oferecidos de forma presencial.

Já o curso de mestrado em Produção Vegetal tem prazo de dois anos para conclusão. O período pode ser prorrogado por mais seis meses.

Vagas reservadas

Do total de vagas, 20% serão destinadas a candidatos autodeclarados negros – pretos e pardos – quilombolas e indígenas, além de 5% para pessoas com deficiência, independente de renda familiar e escola de origem do candidato.

Como se inscrever

As inscrições para o processo seletivo estão abertas e devem ser feitas até o dia 8 de dezembro. O candidato precisa se cadastrar através do site do IFTM e pegar a taxa.

Para os cursos de especialização a inscrição custa R$ 60, enquanto que para o mestrado em Produção Vegetal a taxa é de R$ 80.

Isenção

Candidatos que cursaram integralmente o ensino fundamental ou ensino médio em escola pública ou foram bolsistas integrais em escola particular e que tenham renda familiar per capita igual ou menor a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.818, podem solicitar isenção da taxa de inscrição até o dia 22 de novembro.

Todos os procedimentos para a solicitação estão disponíveis no edital do processo seletivo. Os documentos enviados serão avaliados por uma comissão e o resultado será divulgado no dia 25 de novembro.

Seleção

Conforme o IFTM, a seleção para os cursos de especialização será feita a partir da avaliação da ficha de análise do currículo preenchida no ato da inscrição. A ficha considera, por exemplo, produções acadêmicas e experiência profissional.

Para o curso de mestrado em Produção Vegetal, a seleção será dividida em duas etapas, sendo a primeira a análise de currículo. Já a segunda será uma entrevista com os candidatos, que vai considerar a capacidade do candidato de organizar e expor ideias sobre o estudo dos pré-projetos determinados na carta de intenção, entre outros requisitos.

Mais informações

Os candidatos que tiverem dúvidas podem encontrar mais informações sobre o processo seletivo através do site do instituto ou pelo e-mail [email protected]

