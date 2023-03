Imagem de padroeira de Minas já está em seu altar na Serra da Piedade

A imagem de Nossa Senhora da Piedade, do século 18, foi reconduzida na manhã desta quinta-feira (2/3) ao altar da Ermida da Padroeira de Minas, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para recebê-la, houve um momento de oração, após a missa das 9h, celebrada pelo reitor do santuário, padre Wagner Calegário, e os pró-reitores, padres Felipe Carvalho e Samel Fidelis.

Peregrinos estiveram no local para participar da celebração e visitar a Serra da Piedade, que está com os portões abertos desde 22 de fevereiro.

A imagem atribuída a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814), ficou dois meses fora do altar para passar por um processo de desinfestação juntamente com dois degraus do retábulo, infestados por cupins.

Padre Wagner ressaltou que os peregrinos chegam à Serra da Piedade querendo ver a imagem de Nossa Senhora da Piedade, "com seus traços que mostram as dificuldades da vida, mas trazem um olhar de esperança".

Lembrou que Nossa Senhora da Piedade significa "um modelo de Igreja, da esperança que carregamos, dos horizontes que precisamos e, principalmente, do modo que devemos olhar o presente. É um modelo de mãe e exemplo do que esperamos tanto a cada dia: recomeço".

O criterioso processo de desinfestação iniciado em 20 de dezembro teve como responsável o especialista Adriano Ramos, do Grupo Oficina de Restauro.

Nesse processo, foi usado o método de anóxia ou anoxia, que consiste em colocar as peças (imagem e degraus) dentro de uma bolha de plástico especial, com barreiras, fechado com válvulas. Na etapa seguinte, foi injetado nitrogênio para retirar todo o oxigênio existente no interior. "Isso mata tudo o que estiver vivo dentro da bolha. Usamos um oxímetro para monitar e manter zero de oxigênio na bolha", informou Adriano Ramos.

Imagem passou por barreira química

Quando a imagem e os dois degraus foram retirados, foi feita uma barreira química e aplicado um inseticida imunizante. Adriano ressaltou que os cupins foram encontrados apenas nos dois degraus do trono da padroeira, e não na imagem do século 18. "Resolvemos agir por precaução a fim de se evitarem surpresas. Não encontramos cupins na imagem, mas é fundamental fazer a prevenção."

Para realização do serviço de desinfestação, foi montada uma sala especial atrás da Ermida da Padroeira de Minas – Basílica da Piedade, que é a menor basílica do mundo. Adriano destacou que a intervenção tem acompanhamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Conforme noticiou o Estado de Minas em 21 de dezembro, essa foi a quarta vez que Nossa Senhora da Piedade deixou seu altar no templo vinculado à Arquidiocese de Belo Horizonte. A peça tem 1,25 metro de altura por 1 metro de largura e pesa cerca de 100kg. À frente do santuário está o reitor e pároco, padre Wagner Calegário de Souza.

Agendamento de visitas ao Santuário

O Santuário Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade foi reaberto, para a acolhida de fiéis, peregrinos e visitantes, no dia 22 de fevereiro. As visitas estavam temporariamente suspensas em razão de obras de segurança nas proximidades da estrada que leva ao ponto mais alto da Serra da Piedade. Com a conclusão das obras, as visitas podem ser novamente agendadas pelo site www.santuarionsdapiedade.org.br.