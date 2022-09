Imagens fortes: crocodilo mata homem no México e nada no rio com o cadáver

Um homem de aproximadamente 25 anos foi atacado e morto por um crocodilo num rio em Laguna del Carpintero, na cidade de Tampico, na região leste do México. O animal foi filmado por visitantes nadando com o cadáver do jovem, que não teve a identidade revelada pela imprensa mexicana.

O rio fica na área de um parque que está em reforma e o homem se aproximou da margem, em 18 de agosto, por volta das 8h30 daquele dia. Segundo o jornal El Tiempo, há no local várias placas com aviso sobre ataques de crocodilo, mas a vítima não teria atentado a elas.

Atenção! Imagens fortes:

Veja o twite original:

⚠️ Tw death by animal ⚠️

Man drowned by crocodile in

Laguna del Carpintero, Tampico, México pic.twitter.com/TkxewkTiV9 August 18, 2022