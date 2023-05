IML de Taiobeiras libera corpos de adolescentes que morreram afogados

Liberados nesta terça-feira, no Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeiras, os corpos dos adolescentes que morreram afogados no Córrego Mundo Novo, em Nogueira, no Norte de Minas, no último domingo. Eles são Isabella Soares Faria e Renan Felipe Souza Santos, de 12 e 13 anos.

No local acontecia um churrasco de confraternização de uma comunidade religiosa. Os dois adolescentes resolveram nadar e se afastaram do grupo, vindo a se afogar.

Algumas pessoas que viram a cena saltaram na água para tentar salvar os dois. Mas Renan já estava morto. Isabella foi retirada ainda com vida, tendo sido levada para o Pronto Atendimento da cidade, onde morreu. A prefeitura de Taiobeiras lamentou o ocorrido, em nota oficial, e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas.