Incêndio atinge garagem de ônibus de Mariana e destrói 5 veículos

Um incêndio atingiu a garagem da empresa Transcotta na madrugada deste sábado (11/3), em Mariana , na Região Central de Minas Gerais. Foram atingidos cinco veículos da empresa que é responsável por atender o transporte público da cidade e empresas da região para transporte de funcionários.

De acordo com Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a corporação foi acionada por volta da 1h e, ao chegar na garagem, localizada no Bairro Barro Preto, detectaram que dois ônibus, dois micro-ônibus e um ônibus coletivo foram tomados pelas chamas e ficaram completamente destruídos.

O Corpo de Bombeiros informou que não houve vítimas e as chamas já foram controladas e o rescaldo já finalizado.

A Polícia Civil esteve no local na manhã deste sábado para iniciar os trabalhos de perícia para identificar as causas do incêndio.

Aguarde mais informações.