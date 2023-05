Incêndio atinge loja de autopeças no Anel

O local é rodeado por outras lojas de peças e concessionárias automotivas, mas o fogo foi controlado e não chegou até elas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , o fogo se iniciou na vegetação e tomou proporção de incêndio antes de atingir as ferragens de veículos da loja. Até o momento, não há confirmação do que teria iniciado o incêndio e o órgão afirma que os riscos no local já foram eliminados.