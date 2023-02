Incêndio atinge Othon Palace, em BH

Um incêndio atinge o Hotel Othon, no Centro de Belo Horizonte

O fogo foi percebido por volta de 11h30 da manhã desta sexta-feira e a fumaça pode ser vista a longa distância.

Corpo de Bombeiros está no local. A reportagem apurou que há vítimas.

Uma fonte do Estado de Minas informou que o fogo começou na manutenção em um gerador. A fumaça é da queima do óleo diesel da máquina. Há uma outra informação de pane no sistema elétrico do prédio.

O trânsito já é complicado na Avenida Afonso Pena e na Rua da Bahia. Motoristas que puderem evitar a região vão escapar do engarrafamento.

O Othon Palace foi fechado em 2002. Desde então, o prédio está desativado, a não ser por lojas que dão porta para a rua da Bahia e Tupis, e a galeria de lojas do térreo.

A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização