Incêndio consome cerca de 2000m de vegetação em Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. Na tarde da última segunda-feira, 8 de Maio de 2023, por volta das 13h30 o 2º Pelotão de Bombeiros Militar em Ituiutaba foi acionado para combate de um incêndio em vegetação no Bairro Nova Ituiutaba, que segundo o solicitante colocava em risco sua residência e outras vizinhas.

Uma guarnição deslocou-se até o local do fato e verificou-se que tratava-se de vários lotes incendiando, estes haviam passado por serviço de roçagem recentemente, porém o capim cortado não foi retirado tornando-se propício a ação de incendiários.

Com a utilização dos EPI’S adequados e com o mangotinho do caminhão de incêndio, as chamas foram debeladas. A queima atingiu uma área de aproximadamente 2000m quadrados de vegetação.

O Corpo de Bombeiros lembra a população que na Lei de Crimes Ambientais há previsão específica de penalidade para quem provocar incêndios, sendo esta detenção de seis meses a um ano e multa.

O artigo 250 do Código Penal também estabelece, para quem provocar incêndio, expondo a perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas, possibilidade de reclusão de três a seis anos e multa.