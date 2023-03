Incêndio criminoso em vegetação atinge carro no Anel Rodoviário, em BH

Um incêndio, que teve início na encosta de um talude, nesta segunda-feira (13/3), se alastrou e atingiu um veículo, que estava no quintal de uma casa, no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte

O Corpo de Bombeiros logo foi acionado. Ao chegar no local, os agentes apagaram as chamas. O fogo ameaçava também as residências localizadas nas proximidades. Foram necessários cerca de mil litros de água para realizar o combate. Não houve feridos.