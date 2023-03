Incêndio destrói cozinha de restaurante em Tiradentes

A cozinha de um dos restaurantes da cidade histórica de Tiradentes, na Região Central de Minas, foi tomada pelas chamas de um incêndio e ficou parcialmente destruída, no início da tarde dessa sexta-feira (17/03). Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) o fogo se iniciou em um botijão de gás. "Havia grande quantidade de chamas vindas dos botijões de gás. Por isso, as saídas dos recipientes foram abafadas e os cilindros levamos para a área externa, onde as válvulas foram fechadas, eliminando assim o risco", esclareceram os militares.

Ainda segundo os bombeiros, o fogo atingiu diversos materiais da cozinha, que ficou parcialmente destruída. "O proprietário disse que estava em outro cômodo no momento do fato e que apenas ouviu um estouro. Quando chegou à cozinha, as chamas já estavam bastante altas. Devido ao local mais atingido, a principal suspeita é de vazamento de gás", informou a corporação.

Antes da pandemia do novo coronavírus, em 2019, Tiradentes tinha 131 estabelecimentos de hospedagem e mais de 100 restaurantes, segundo levantamentos do IBGE. Os setores vêm se recuperando dos fechamentos impostos pelo afastamento social.

O município tem 8,160 habitantes, mas, em 2019, recebeu cerca de 500 mil turistas, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Turismo de Tiradentes. A cidade é um destino turístico popular no Brasil e recebe visitantes ao longo do ano, especialmente durante o Festival de Inverno, em julho, e o Festival de Gastronomia, em agosto.

Os restaurantes fazem parte das atrações pela culinária típica mineira, com pratos como feijão-tropeiro, tutu de feijão, frango com quiabo, angu, pão de queijo, entre outros.